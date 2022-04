Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, était l’invité de l’émission « On Refait le monde » chez nos confrères de Djoma médias ce lundi 4 avril 2022. Ousmane Gaoual Diallo est revenu sur ce qui pourrait être la dette que le défunt régime aurait laissé à la République de Guinée.

A l’entame de ses propos, le porte-parole du gouvernement de la transition, a laissé entendre que durant la dernière décennie, la Guinée a connu une gestion «catastrophiques». Selon lui, le pays «a hérité d’un pays avec plus 4 000 milliard de dette, qui a été contactée en 10 ans et qui est supérieur au potentiel du budget de notre pays.»

Comment on en est arrivée là, le ministre Ousmane Gaoual Diallo explique :« on nous a dit et on a des chiffres à l’appui, qu’il y a plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis dans l’électricité et on a les résultats. Je ne parle même des milliards qui seraient investis pour des routes, des écoles…, les résultats sont plausibles aujourd’hui.»

Par ailleurs, Ousmane Gaoual Diallo dit plus tôt être content d’entendre «que les Kassory, les anciens dirigeants sont convoqués devant une juridiction que devant un peloton d’exécution. Ça s’est passé dans notre pays où les gens avant d’être devant une juridiction, on les envoie devant un poteau de la mort.»