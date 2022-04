Le groupe urbain guinéen Banlieuz’art annonce la célébration de ses 15 ans d’existence avec ses fans en Guinée. Ce rendez-vous est prévu le 21 mai prochain sur l’esplanade du stade Général Lansana Conté de Nongo.

Marcus Konko Malela et King Salamon souhaitent célébrer cette fête avec leurs fans en grande pompe. En partenariat avec la structure de management sportif et culturel ‘’DAM- business – solutions’’, le groupe compte réitérer son engagement et sa détermination de servir les mélomanes guinéens.

À cette occasion, plusieurs artistes locaux et internationaux sont attendus à cette fête. Et un gâteau sera coupé pour prouver l’harmonie qui existe entre les deux amis d’enfance, après avoir servi dans leur pays pendant 15 ans musicalement.