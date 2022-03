Frayeur au stade Petit Sory où le Hafia FC, auteur d’une excellente première mi-temps, a faillit voir son avance de 4 buts à zéro s’effriter en quelques minutes contre le Milo FC. Pendant que le leader peinait Horoya AC, peinait face à l’Ashanti Golden Boys de Siguiri…

La 18e journée nous a offert 2 belles affiches ce soir. Les cadors Horoya et Hafia étaient de sortie.

Horoya AC (0-0) Ashanti GB

Le champion de Guinée se démarque depuis des semaines par un manque d’efficacité hors pair. Le Horoya AC a de nouveau échoué à faire trembler les filets ce soir face à l’Ashanti GB de Siguiri. Les hommes de Lamine NDIAYE n’ont pourtant pas manqué d’occasions. Gnagna BARRY, Ocansey MANDELA ou encore Boniface HABA n’ont pas trouver le geste parfait pour faire la différence. A l’issue de ce match nul (0-0), les Matamkas conservent leur première place et compte notamment sur le faux pas de son dauphin pour accentuer son avance.

Hafia FC (4-3) Milo FC

Le Hafia FC s’est fait peur devant son public ce soir. Après avoir mené 4 buts à zéro (Dah SANSA 4’ et 25’, Naby SYLLA 35’ et DIAKITÉ 65’), le Babata a vu son adversaire inscrire 3 buts en 20 minutes. Des buts d’Ousmane CONDÉ (67’ et 87’) et Mohamed Blaise CAMARA (70’). Heureusement, l’équipe de KPC s’en sortira de justesse et évitera ce qui aurait pu être la plus grosse désillusion de la saison. Le penalty manqué de Mouctar GAKOU dans le temps additionnel restera sans conséquence. Le Hafia compte 26 points et reste à la 8e place, le Milo est 3e avec 33 points.