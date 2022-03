Un symposium a été organisé ce vendredi 4 mars 2022, pour rendre un dernier hommage au défunt maire de Ratoma, Issa Soumah. C’est l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne, situé dans la commune de Ratoma, qui a servi de cadre à cet événement.

Le président de l’Ufdg, formation politique dont est issu le défunt pour diriger la mairie de Ratoma, a parlé des qualités de son désormais ex-collaborateur, au cours de sa prise de parole à cette circonstance: «Je connais l’homme, je connais le militant et je connais le maire aussi. Il est venu dès mon engagement politique à militer à l’Ufdg. Et il a contribué de manière remarquée à l’implantation et au rayonnement de l’Ufdg. Il était tout le temps en train de dédiaboliser le président Cellou. Il était gêné de voir son ami, son président, décrit comme un homme méchant. Au sein de l’Administration publique, au sein même du Rpg Arc-en-ciel, il me défendait toujours. C’était un homme bien, un homme de dialogue, un homme de réconciliation, jamais la confrontation, jamais la violence. Issa Soumah était un grand homme, un homme flexible, de dialogue, capable… Aujourd’hui, je perds un ami, un conseiller qui aimait régler les problèmes à l’amiable. Et pendant les élections communales, si l’Ufdg a remporté les 34 quartiers à Ratoma c’est grâce à Issa Soumah. Donc nous perdons un éminent cadre. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à la famille de Issa Soumah et leur dire que nous sommes fiers de lui. Que la terre de Guinée qu’il a tant servie lui soit légère! Puisse Allah l’accueillir dans son paradis ».

A rappeler que Issa Soumah est décédé le week-end dernier à Tunis, en Tunisie. Il a regagné sa dernière demeure ce vendredi 4 mars 2022 dès après la prière de 14 heures.