À travers une conférence de presse qu’il a animé ce vendredi 4 février 2022, le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), a procédé à la présentation de ses objectifs, ses résultats 2020 – 2021. Il a aussi énuméré des actions qu’il compte mener au courant de l’an 2022.

Mise en place par le gouvernement guinéen en partenariat avec l’entreprise Web Fontaine Group en 2019, le GUCEG est une plateforme de facilitation des opérations d’importation en République de Guinée. Il a pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs du commerce extérieur, sécuriser les recettes de l’État. Depuis son lancement, il a permis de fédérer selon son directeur général, plus de «2000» opérateurs économiques, transitaires, banques, consignataires et les administrateurs autour de la plateforme avec une moyenne de «plus de 900 transactions journalières».

«C’est un projet qui a pour mission de faciliter, sécuriser et améliorer le climat des affaires en Guinée, et éventuellement permettre à la nation de bénéficier des avantages concurrentiels vis-à-vis des pays de la sous-région. Ce projet tient compte des recommandations de l’organisation mondiale du commerce et de la Douane(…)», a expliqué le Directeur général Mamoudou Diané.

Selon le patron du GUCEG, depuis son lancement à nos jours, ils ont déployé une vingtaine de fonctionnalités qui sont entre autres :«le portail d’information commerciales, la gestion en ligne des domiciliations bancaires et des intentions d’importation et d’exportation. Le contrôle en ligne des DDI/DDE au cordon douanier, le paiement en ligne des licences d’importation et d’exportation, la gestion en ligne des licences d’importation et d’exportation, la gestion en ligne des escales Navires, la gestion des statistiques, la soumission en ligne de la déclaration en Douane, à partir du GUCEG.»

Pour compléter les propos de son prédécesseur, le Directeur du projet, Anselme KAMARA, indique qu’ils ont mis en place «la dématérialisation de l’obtention en ligne des licences d’importation et des visas d’importation des médicaments avec le ministère de la santé et la direction nationale de la pharmacie et des médicaments, la plateforme du guichet le www.guceg.gov.gn, qui est accessible à tous. Vous y avez accès à des informations notamment, l’accès à une estimation des frais que vous pouvez payer si vous voulez transporter ou exporter une marchandise en République de Guinée. Vous avez accès par exemple au taux d’échange utilisé dans le cadre des opérations de dédouanement, aux navires qui sont aux bords du Port de Conakry, il y a des accès privés qui sont réservés uniquement à ceux qui ont le droit de faire des opérations de commerce extérieur. Nous avons également automatisé la procédure de suivi des transferts de devises relatifs aux opérations d’importation dans le cadre du paiement des fournisseurs à l’étranger.»

Pour des actions à mener par le GUCEG au courant de l’année 2022, Anselme KAMARA, a annoncé : «l’importation et exportation des médicaments, via l’électronique. Et au niveau des frontières guinéennes, nous allons installer au niveau de certains postes-frontières des internet cafés du GUCEG afin de rapprocher les utilisateurs.»