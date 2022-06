Le conseil politique de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a exclu Ousmane Gaoual Diallo, ancien membre dudit conseil et actuel porte-parole du gouvernement de la transition. Ce vendredi, le coordinateur de la cellule de communication du parti a apporté des justifications suite à cette décision.

«Nous sommes un parti politique, notre objectif est de rassembler. Alors qu’il s’agit de M. Ousmane Gaoual Diallo et de n’importe qui d’autre, lorsque votre comportement est jugé sincère, il n’y a pas de raison que les structures du parti se retrouvent et évaluent votre démarche. Si demain il (Ousmane Gaoual Diallo, Ndlr), se remet en cause, il revient, je ne suis pas à mesure de dire oui ou non mais, il y a des instances qui vont se retrouver en temps opportun pour évaluer la démarche et prendre la mesure qui va s’imposer», a fait savoir Joachim Baba Millimouno, lors de son intervention ce matin dans l’émission Mirador.

Justifiant davantage la décision du parti par rapport à l’exclusion du désormais ancien collaborateur de Cellou Dalein Diallo, Joachim Baba a précisé: «Les problèmes ne datent pas d’aujourd’hui. Le parti notamment le président a été assez tolérant et assez patient. La décision qui vient d’être prise est l’émanation du conseil politique dont il est membre.»

Dans la note annonçant l’exclusion d’Ousmane Gaoual Diallo, le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, accuse son ancien membre du conseil politique, d’avoir mené une campagne de ‘’dénigrement des responsables du Parti et des actions de nature à déstabiliser l’UFDG’’.