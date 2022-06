Suspendue il y a plusieurs mois en Guinée, l’émission des beaux titres va reprendre très bientôt.

Le président de la transition a donné le ton en marge du Conseil des ministres de ce jeudi 02 juin tenu à Kankan.

Le Colonel Mamadi Doumbouya a invité à cet effet le Ministre de l’habitat et de l’aménagement du territoire a communiquer pour informer la population de la date pour la reprise de l’émission des beaux titres. L’évolution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 a été aussi évoqué. Le porte-parole du gouvernement a mentionné dans ce compte-rendu, que le chef de l’État a demandé l’augmentation du trafic des gros porteurs sur cette voie.

«S’agissant de la levée de la suspension des baux et titres :

Le Chef de l’État a rappelé qu’au lendemain de la prise du pouvoir, l’émission des baux et titres avaient été suspendue. Il a indiqué que cette mesure avait été prise pour assurer la sécurisation du foncier et passer à la digitalisation du système de gestion. Le Président de la Transition a instruit le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire à communiquer la date effective de la reprise de l’émission des baux et titres. Il a également ordonné au CNRD la levée des suspensions à compter de la date qui sera communiquée par le ministère de l’Habitat», a indiqué Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement.

Sur le point relatif S’agissant de la réhabilitation de la RN1 :

Tout en appréciant l’avancée des travaux, le Président de la Transition a rappelé les réserves émises sur la structure de la chaussée telle que construite actuellement.

En considérant par ailleurs l’augmentation du trafic des gros porteurs sur cette voie, il a invité le gouvernement à réfléchir à la mise en place de postes de pesage et de péage, mais aussi à penser à améliorer la structure de la chaussée pour les parties restantes.