S’exprimant sur la situation sociopolitique du pays, Faya Millimouno a promis de tout faire pour que les citoyens guinéens se parlent franchement pour la réussite de la transition. Au sujet du groupe des 58 partis politiques, ce membre du Front pour une transition apaisée (FTA), a signalé que leur structure ne compte pas obliger leurs pairs à adhérer à leur idiologie.

Selon Faya Lansana Millimouno, après des analyses à l’issue de la mise en place du Forum pour une transition apaisée (FTA), lui et ses pairs ont pensé que le temps qu’il faut pour réaliser les dix chantiers du chronogramme de la transition «prendrait 36 mois. Je crois qu’il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons travaillé et il y’a une logique qui se dégage dans le travail que nous en train de faire. Alors nous défendons cela pour qu’enfin, la Guinée tourne définitivement le dos à cette instabilité.»

Pour le dialogue que réclament certains leaders politiques guinéens, notamment ceux du G58, le patron du BL dit ne pas être contre. Cependant, il estime que quand un veut un dialogue, «on ne vient pas avec des positions que l’on ne peut pas discuter parce que c’est un verset du Coran ou de la Bible. Il faut être là autour de la table et essayer de faire passer ses idées. Nous allons tout faire pour que les Guinéens se parlent franchement pour qu’on réussisse ensemble cette œuvre.»

Dans sa logique de faire en sorte que les citoyens guinéens puissent se parler en tant que frères et de façon sincère, le FTA, par la voix de Faya ne compte quand pas forcer le G58. Pour lui, ce groupe est composé» d’hommes et de femmes assez mûrs, qui savent ce qu’ils sont en train de faire. Nous n’avons pas besoin d’aller les plaider pour qu’ils comprennent ce qui est bon pour leur pays. Nous pensons simplement que chacun fasse une analyse objective de la situation et essaie pour une fois, de privilégier un tout petit peu, l’intérêt général au lieu de continuer toujours a considéré la Guinée comme cette soupe dont les populations sont des petits morceaux.»