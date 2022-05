Les réactions se multiplient depuis la sortie du président du CNRD Mamady Doumbouya la semaine dernière fixant la durée de la transition à 39 mois .

Intervenant dans les GG ce lundi 3 mai 2022, le Secrétaire général de l’UFDG Aliou Condé estime qu’il n’est pas du ressort de la junte de résoudre tous les problèmes du pays.

«Nous sommes attachés à la définition de la durée de la transition. La transition nous prouve qu’il y a une crise qui est là, on est pas exempt de la communauté internationale mais plus vite on sort de cette crise et mieux vaut pour nous.

Il y a des actes qu’une transition peut poser et d’autres non, donc nous avons intérêt à sortir de là dans les bonnes formes et retourner sous un État démocratiquement élu. Mais si on veut refaire le monde, là on sera partie pour l’éternité.»

Ce proche de Cellou Dalein Diallo estime que la médiation devrait être le fort du CNRD pour éviter une crise.

«Que faire lorsqu’il y’a deux positions tranchées. Il y a ce qu’on appelle la diplomatie souterraine, si notre objectif est d’aller de l’avant, à partir du moment où nous avons des positions opposées. Qui est ce qui empêche le CNRD qui a le leadership de l’opération de prendre des contacts et de discuter avec les gens comme le président Alpha le faisait, il a fait à plusieurs reprises. Cela doit être le rôle majeur du CNRD qui est responsable aujourd’hui de la situation.»