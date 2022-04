Depuis le début de saison, Ousmane Condé et Yakhouba Barry se sont illustrés comme les meilleurs buteurs du championnat national. Ils se sont partagé les prix de joueur du mois de Janvier et Février…

Les structures GuineeFootInfo et SportGuineen en collaboration avec la Ligue Guinéenne de Football Professionnel, récompensent chaque mois les meilleurs joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et 2. Ce samedi, les meilleurs acteurs de Janvier et Février ont été récompensés.

Auteur de 5 buts en 4 matchs, dont un doublé, Yakhouba Barry est remonté à la première place du classement des buteurs de la Ligue 1, en Janvier. De l’autre côté, la star du Milo FC, Ousmane Condé, impressionnant depuis le début de saison est celui qui s’est le plus illustré en Février avec 4 buts en 3 matchs, dont un doublé. Ils ont logiquement été choisis par le jury composé comme les joueurs du mois de Janvier et Février.

Les lauréats de Janvier (Ligue 1) :

Entraîneur du mois : Lamine NDIAYE (Horoya AC), 4 matchs pour 4 succès au cours du mois de janvier.

Joueur du mois : Yakhouba Gnagna Barry du Horoya, 5 buts en 4 matchs, dont un doublé.

Les lauréats de Janvier (Ligue 2) :

Entraîneur du mois : Ahmadou Bangoura (Santoba FC)

Joueur du mois : Fodé Keira (Santoba FC), 4 buts en 4 matchs

Les lauréats de Février (Ligue 1) :

Entraîneur du mois : Mamadouba Sylla « Gaucher » (Milo FC)

Joueur du mois : Ousmane Condé (Milo FC), 4 buts en 3 matchs, dont un doublé.