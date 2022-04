Ces derniers mois les incendies n’avaient fait que des dégâts matériels à Labé. Mais ce samedi 2 avril 2022, deux enfants ont péri dans un incendie produit dans la commune urbaine de Labé. Contacté par notre rédaction ce dimanche 03 avril 2022, commandant Joseph Tolno du service des sapeurs-pompiers de Labé donne des détails.

« On a été prévenu à 21h ce samedi 02 avril qu’il y a un incendie dans le quartier Domby, mais on a eu du mal à trouver le lieu. Finalement c’est un conducteur de taxi-moto qui nous a indiqué la maison, malheureusement on est arrivé très tard, car Alghassimou, âgé de 5 ans, et Ibrahima (4 ans) ont péri », souligne le soldat du feu.

Les corps ont été admis à l’hôpital régional et les causes de l’incendie ne sont pas d’origine électrique, souligne Tolno: «A notre arrivée sur les lieux, les gens nous ont appris que les parents étaient à la prière au moment de l’incendie et il y avait un fourneau avec du charbon allumé dans le salon. Vu qu’il n’y avait pas de courant, on a compris que c’était le fourneau qui était à l’origine de l’incendie et d’ailleurs c’est la fumée qui les a tués car dans leur chambre il n’y a pas eu de feu. Ce matin on a appris que les corps sont à la morgue».

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé