La victime est une élève de la 6ème année et âgée de 13 ans. Elle a été violée et assassinée chez ses parents au quartier Bordo, dans la commune urbaine de Kankan. Les faits se sont produits dans les environs de 22 heures, samedi 2 avril.

«Ma fille n’était pas malade. Hier sa maman l’a laissée des habits à laver, j’avais cours jusqu’à 20 heures, à l’université. Dès mon arrivé j’ai demandé qu’on me donne à manger et on m’a servi, pendant que je mangeais, je l’ai vue venir avec l’une de ses amies. Après tout j’ai demandé que je parte à la recherche de sa maman qui ne se sentait pas bien. C’est au cours de la route que j’ai reçu un appel, de retourner urgemment. Quand je venais, on me dit que m’a fille a été évacuée à l’hôpital, mais arrivé là-bas, j’ai trouvé qu’elle est déjà morte. Elle avait des traces, des blessures partout sur son corps. Et après le constat les médecins ont révélé qu’elle a été violée et tuée. Elle avait même des spermes sur elle. Ma fille ne mérite pas de trouver la mort à l’âge de fleur», a expliqué Nema Kolié, père de la victime.