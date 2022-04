«Ils ont pris trois de nos amis policiers, et blessé un…»

Des éléments de l’unité des forces spéciales ont fait irruption dans la cour du commissariat central de Nongo, dans la commune de Ratoma ce dimanche 03 avril 2022, suite à l’arrestation d’un de leur et placé en garde à garde à vue. A cette occasion, ils auraient tabassé plusieurs policiers.

Selon notre informateur, l’agent des forces spéciales a été arrêté pour avoir percuté un mécanicien qui conduisait une moto. Après son interpellation, il aurait réussi à joindre ses collègues pour leur informer de son arrestation. Quelques minutes plus tard, ces agents débarquent et sèment la terreur dans la cour, bastonnent les policiers stationnés avant d’embarquer certains d’entre eux à bord de leurs pick-ups pour les déposer au ministère de la sécurité.

«C’est un motard qui est venu de Nongo qui remontait vers Cosa. Il a trouvé un véhicule d’un agent des forces spéciales qui était en train de tourner au beau milieu de la route. Il ne devrait pas tourner à ce niveau normalement. C’est juste à la devanture du Commissariat. Lorsqu’il tournait, le motard s’est heurté à la portuaire du véhicule, son habit s’est un peu déchiré. On a demandé à l’agent qui était dans le véhicule de nous donner ses pièces, il a dit qu’il refuse. Lors de nos discussions, il a sorti son arme à feu et a dit qu’il va tuer toute personne qui l’approche. On lui a dit que ça ne se fait pas…», témoigne l’un des policiers victime de la violence.

« Des altercations ont éclaté et on a fini par l’amener dans le commissariat. Nous avons retiré son arme. Après on l’a gardé à l’intérieur. C’est de là qu’il a appelé sa hiérarchie. Après, beaucoup de ses amis sont venus dans deux pick-up, ils ont pris trois de nos amis (policiers), ils ont blessé l’un d’eux. Après ils sont partis avec eux jusqu’au ministère de la sécurité. D’autres et moi étions cachés, mais ils ont amené trois de nos amis», a-t-il raconté sous couvert de l’anonymat.

Aux dernières nouvelles, les policiers qui ont été embarqués jusqu’au ministère de la sécurité ont été libérés. Mais un d’entre eux aurait été grièvement blessé. Quant au mécanicien, lui aussi grièvement blessé, a été transporté à l’hôpital pour des soins.