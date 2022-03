Une délégation de la CEDEAO et des Nations-Unies conduite par Jean Claude Kassi Brou et Mahamat Saleh Anadif devrait rencontrer les acteurs politiques et sociaux, après avoir été reçus successivement par Mohamed Béavogui et le Colonel Mamadi Doumbouya, en début de semaine.

Alors qu’ils se préparaient pour cette rencontre, les diplomates auraient été empêchés d’effectuer les déplacements vers ces leaders sociopolitiques. Ce jeudi, 3 mars 2022, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a répondu laconiquement à une question relative à ce sujet, à la sortie d’une autre rencontre avec les ambassadeurs de la CEDEAO en Guinée: «J’ai invité mes frères et mes sœurs de la CEDEAO pour leur expliquer, et leur rendre compte… Je ne suis pas en conférence de presse […]», a-t-il déclaré .