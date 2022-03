Molam Capital, Investisseurs et Partenaires (I & P) et l’Union européenne ont tenu une réunion d’information ce jeudi 3 mars, dans un réceptif hôtelier de Conakry. A l’issue de cette rencontre, ils ont présenté aux chefs d’entreprises guinéennes, le programme d’accélération au Sahel, qui a pour but d’accompagner le développement des petites entreprises dans la sous-région.

La réunion a connu la participation des acteurs de l’écosystème qui contribuent au financement et à l’accompagnement des entreprises, et des représentants du gouvernement guinéen.

Depuis le lancement de son programme en 2019, I & p accélération au Sahel a financé 47 entreprises dans 8 pays de la sous-région. 34% de ces entreprises sont portées par des femmes, 30% par des jeunes de moins de 35 ans.

Sophie Ménager, Directrice du programme I & P accélération Sahel, a dans sa communication, évoqué l’objectif de ce projet en Guinée: «Ce qu’on recherche c’est des entreprises qui sont en accélération, c’est-à-dire qui ont déjà été créées, qui ont des chiffres d’affaires, mais qui ont besoin de financement pour pouvoir se développer, augmenter leur capacité de production.»

Pour l’heure, poursuit la Directrice du programme, le projet n’a la capacité de financer et accompagner que 5 à 6 entreprises.

Selon Sophie Ménager, I & P accélération au Sahel souhaite davantage continuer à accompagner des entreprises sur des financements plus importants et en capital: «On travaille sur la création d’un fonds d’investissement capital qui pourrait financer des entreprises jusqu’à hauteur 500 000 euros à peu près.»

Partenaire de mise en œuvre du projet en Guinée, Molam Capital met à la disposition du marché guinéen ainsi que dans la sous-région, une expertise de premier choix pour tout investisseur souhaitant se positionner localement et minimiser ses risques. Sa mission sera dans ce projet, de déployer et mettre à disposition des ressources et PME.

François Soumah, conseiller principal au ministère de Commerce, de l’Industrie et des PME, a affirmé que cette initiative est novatrice: «Elle cherche à trouver des solutions d’investissement et d’accompagner des entreprises. C’est projet qui se développe déjà sur l’Afrique de l’Ouest, nous sommes heureux de savoir que la Guinée aussi va en bénéficier. L’État se réjouit de l’installation de l’initiative en Guinée. Elle s’inscrit dans la politique du gouvernement qui est celle de booster le secteur des petites et moyennes entreprises. l’État s’approprie déjà du projet et contribuera à informer le tissu des PME.»