48 heures après l’éboulement survenu dans une mine d’or à Kounsitel, préfecture de Gaoual, le gouvernement a dressé un bilan provisoire qui indique que 18 personnes ont été tuées et 6 autres blessées.

A en croire le porte-parole du gouvernement: « Il y a un bilan officiel sauf qu’il est évolutif et il n’est pas définitif parce qu’à ce jour on n’a pas fini de remonter tous les corps, jusqu’à ce matin, nous étions à 18 corps retrouvés et une dizaine de blessés selon la cellule de crise qui était installée là-bas. Le préfet de Gaoual, le Colonel Augustin est en train de coordonner les activités, donc le gouvernement est parfaitement au courant de l’évolution de la situation et des dispositions sont prises aujourd’hui par les forces de défense et de sécurité dans les localités pour accélérer la recherche des personnes éventuelles qui seraient dans le trou. Le bilan est connu, le drame est incroyable… », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo, dans au cours de son intervention dans l’émission Mirador de la radio Fim ce jeudi 3 mars 2022.

Ousmane Gaoual Diallo a annoncé également que le premier ministre doit se rendre sur les lieux dans les prochains jours pour des constats.