La Guinée a abrité du 28 février au 02 mars, la réunion extraordinaire du Conseil consultatif général à Conakry. Durant trois jours, les experts du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), ont échangé sur des recommandations issues de la rencontre, dans le cadre de la promotion de l’enseignement supérieur dans les 19 pays membres.

Selon le Secrétaire général par intérim du CAMES, les principales recommandations se résument à deux ordres :

-Renforcer la cohésion entre les différents Etats membres de de l’espace CAMES. « Veiller à ce qu’on puisse partager les différents référentiels que nous avons élaborés pour la promotion de l’enseignement supérieur et également la promotion des chercheurs et des enseignements-chercheurs dans notre espace », a dit Professeur Abou NAPON.

-Le deuxième élément, c’est de faire en sorte que tous les pays puissent faire en sorte que les enseignants puissent bénéficier de la connectivité nécessaire à aux différents travaux (…), poursuit-il.

A la clôture de cette rencontre, 29 enseignants-chercheurs ont été décorés, dont 26 au titre de grade de chevaliers et 3 au grade d’officiers.

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a exprimé être convaincue que la Guinée pu répondre de façon très satisfaisante à l’invitation du CAMES, pour honorer ses engagements vis-à-vis de cette organisation.



« Il y a eu la révision des textes des différents rapports de 2021, l’élection du nouveau bureau du Comité consultatif général…Nous avons été très honorés par cette marque de sympathie et surtout de de recevoir 19 Etats-membres du CAMES en République de Guinée, c’est vraiment un très grand honneur. C’est le lieu et la place de remercier tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette réunion extraordinaire.

Aux recteurs, directeurs et enseignants-chercheurs : « C’est de pouvoir participer désormais très solennel à toutes les activités conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur. Nous avons notre place, nous avons beaucoup de volonté aujourd’hui à redorer l’enseignement supérieur guinéen. J’en appelle à toutes les directions générales de l’enseignement supérieur de veiller scrupuleusement à l’’implication de toutes nos institutions d’enseignement supérieur, des centres de recherche et de documentation, à la participation des activités du CAMES », soutient Dr Diaka Sidibé.

Aux yeux des participants, la République de Guinée, membre fondateur du CAMES a donné l’exemple en montrant de plus tout l’intérêt qu’elle accorde aux activités, programme statutaire du CAMES… « J’exhorte vivement la communauté universitaire et scientifique guinéenne à s’approprier d’avantage les outils élaborés par le CAMES et mis à la disposition de ces Etats-membres dans un cadre de solidarité mutuel. Cela va nécessiter un accompagnement soutenu du secrétariat général du CAMES», a ajouté Abou NAPON.

Cependant, le Professeur Maurice Aurélien SOSSO, en fonction à la tête du CCG depuis 2017, a laissé la place au sénégalais Professeur Amadou Aly M’Baye, recteur de l’Université Check Anta Diop de Dakar, président entrant, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.