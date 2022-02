La ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), effectue un campus tour dans les universités de l’intérieur ces derniers jours. Pour l’étape de Mamou, elle était accompagnée, en plus de sa délégation, des sages et imams de la ville carrefour, quand elle débuté sa tournée par une visite chez le Directeur régional des affaires religieuses, M. Elhadj Amadou Kolon Barry.

S’adressant aux autorités de la ville de Mamou, Dre Diaka Sidibé a exprimé ses vifs remerciements pour l’accueil qu’elle a bénéficié. Elle a par la même occasion, solliciter l’accompagnement des sages de cette ville de Fouta Djallon et leurs bénédictions pour l’atteinte des objectifs du Gouvernement guinéen.

Cependant, au compte de cette deuxième journée, la délégation du MESRSI a visité les laboratoires de biologie, de chimie, les salles d’informatiques, les salles de classes et les infrastructures dont les chantiers sont en cours. Au cours des entretiens avec les étudiants et le personnel enseignant, plusieurs doléances ont été faites dont entre autres :

– La construction de dortoirs pour les étudiants ;

– L’augmentation des équipements dans les laboratoires de biologie, de chimie, et d’informatique ;

– La mise en place d’une connexion internet fiable pour les formations pratiques ;

– L’accélération du programme *Formation des Formateurs* ;

– L’augmentation du nombre d’enseignants pour les étudiants ;

– La représentativité de la couche féminine dans l’enseignement, etc.

A chacune des parties, Dre Diaka Sidibé s’est adressée en ces termes :

« L’amélioration des conditions de vie, d’études et de travail des étudiants et enseignants-chercheurs est une priorité pour nous. Nous sommes là pour toucher du doigt les réalités que vous vivez et nous comptons sur vous, pour qu’ensemble, toutes les doléances qui ont été faites soient mises à exécution, dans la mesure du possible. »

De la ville carrefour, la ministre et son équipe se sont rendues à l’Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba. Là, Dre Diaka Sidibé et sa délégation ont fait le tour des infrastructures et des bâtiments en construction notamment :

– Les laboratoires de pêche, de bactériologie médicale, de physique et chimie, de technologie et contrôle des produits alimentaires ;

– Les salles de classes…

Comme de coutume, Dre Diaka Sidibé a convié les étudiants, le corps professoral et la Direction dudit institut à des entretiens en privé, pour déceler de manière claire et sincère, les insuffisances qui empêchent une meilleure qualité de formation accordée aux étudiants.