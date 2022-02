Ils sont du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de la justice militaire, de l’Etat major de l’armée de terre et de la marine nationale, à jurer d’être prêt à s’acquitter de leurs devoirs avec loyauté envers la nation. La prestation de serment a eu lieu en au Palais Mohamed V, mercredi 2 février 2022, en présence du président de la transition et plusieurs autres membres du CNRD.

«Je jure devant Dieu et sur mon honneur à conduire avec fidélité, loyauté et dévouement mes fonctions! Je me conformerai scrupuleusement au disposition de la charte de la transition au principe de l’honneur de la probité et de la dignité sans préjudice sur l’équilibre social, culturel de la nation guinéenne! J’agirais avec responsabilité et toujours je demeurais dans l’esprit conforme aux orientations du président de la transition en tout lieu et en toute circonstance! Je le jure de respecter scrupuleusement l’acte d’engagement que je viens de signer!», ont exprimé ces cadres de l’armée guinéenne.

A son tour, le Colonel Mamadi Doumbouya a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu depuis le 5 septembre 2021.

Le président de la transition les a encouragé également à œuvrer pour la réussite de la transition. Il a enfin invité à poursuivre la réforme du secteur de sécurité en cour dans le pays.