Après plus de 10 ans passés à la maison centrale de Conakry, l’ancien garde rapproché de Lansana Conté a été gracié par le Colonel Mamadi Doumbouya, dans la soirée du mercredi 2 février 2022. Me Salifou Béavogui joint au lendemain de cette décision du président de la transition, par nos confrères de la radio Fim, a exprimé sa joie avant d’émettre des souhaits de voir le décret en faveur d’Alpha Oumar Boffa Barry, appliqué.

«C’est un moment de joie et de réconfort. Il y a moins de 24 heures que j’avais lancé un appel pour leur libération. Et Dieu merci aujourd’hui, c’est chose faite. Je remercie le colonel Doumbouya et tous ceux qui ont contribué efficacement à mener la lutte pour que cela soit une réalité», a exprimé Me Salifou Béavogui.

«Je souhaite maintenant que le décret soit immédiatement appliqué pour que les dispositions soient prises à la maison centrale pour que le commandant AOB soit enfin relâché. C’est mon souhait le plus ardent», poursuit l’avocat.

Ce dossier, rappelle-t-il : «Nous avons dit qu’il n’y avait pas de preuve mais c’était juste qu’un règlement de compte. Et tous ceux qui étaient près du régime du Général Lansana Conté ont été neutralisés. Le commandant AOB en faisait partie. Donc ces condamnations ont été appliquées. Mais Dieu merci, le président de la transition a compris et il a mis fin à cette souffrance.»