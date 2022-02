Le président de la transition a effectué une visite surprise mercredi 2 février 2022 à la primature et au ministère du budget. Il s’est agit de s’assurer de l’application des mesures liées au bon fonctionnement de l’administration publique.

La visite n’a pas été une “grande surprise” apparemment au département de Mohamed Béavogui. Après le passage du Colonel Mamadi Doumbouya et sa troupe, le patron de la Primature s’est montré peu surpris mais plutôt joyeux, comme s’il s’attendait à cela.

« J’apprécie la simplicité de l’homme et son enthousiasme. Nous sommes très heureux de le recevoir. Pour nous, c’est une motivation encore plus grande », a exprimé Mohamed Béavogui.

A travers cette visite, le président de la transition est [désormais] situé sur les directives liées au bon fonctionnement de l’administration et à l’identification des édifices publics de l’administration publique.

« Nous nous sommes rendus à la primature et au ministère du budget aujourd’hui pour s’enquérir des réalités du terrain. Pour connaître de vive voix, les réalités et aussi contrôler l’exécution des directives données, notamment l’affichage des grandes lignes dans les départements ministériels. La dynamique amorcée depuis le 5 septembre est en train de se mettre en place», a livré le Colonel Amara Camara, Secrétaire général du gouvernement et membre de cette délégation.