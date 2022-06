Le ministre de la Sécurité et de la protection civile s’est prononcé sur la mort du jeune élève qui a été tué mercredi nuit, au cours d’une manifestation contre la hausse du prix de carburant sur l’axe Leprince. A Kankan où il séjourne pour une mission gouvernementale, Bachir Diallo a promis de sévir contre les troubles ayant causé ce drame, ainsi que contre le ou les auteurs du crime commis.

«Je tiens à prendre la parole pour exprimer la vive préoccupation du gouvernement dans l’ensemble et du ministère de la Sécurité en particulier, face aux événements qui se sont passés hier à Conakry et qui ont conduit à des morts d’hommes. Je condamne énergiquement ces gestes qui conduisent à des morts d’hommes, le gouvernement ne s’inscrit pas du tout dans cette logique. Je commencerai d’abord par présenter mes sincères condoléances aux victimes et aux parents des victimes», a exprimé le ministre.

«J’ai appelé le directeur nationale de la police pour lui dire que je veux savoir il y a eu combien de morts et dans quelles circonstances ? Il y a eu des cas de morts, à quels endroits et à quelle heure et surtout qui a tué ? Et j’ai conclu en lui disant que s’il y a des têtes qui tomberont, des têtes tomberont, mais ces genres d’événements ne doivent pas se produire», a ajouté Bachir Diallo.

Les auteurs seront poursuivis, a réitéré le ministre de la Sécurité : «Je suis profondément choqué. Toutes les dispositions vont être prises pour éclairer ça et les coupables seront punis à tous les niveaux. S’il y a des responsables qui n’ont pris les dispositions qu’il fallait, les dispositions vont être prises à leur encontre. Les auteurs de ces cas vont également être poursuivis», a-t-il conclu, au micro de notre correspondant à Kankan.

Facely Sanoh, correspondant de Guinée360.com