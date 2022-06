A l’occasion du lancement de la plateforme des forces vives, Jean Marc Télliano, le coordinateur du mouvement a interpellé le CNRD sur la gestion de la transition en Guinée. Il ensuite expliqué les raisons qui ont motivé la création de cette structure.

Pour le président du RDIG, c’est une volonté citoyenne de reconstruire les forces vives de la Guinée pour faire face à la situation précaire du pays. Cette nouvelle structure se veut fédératrice de tous les Guinéens pour pouvoir exiger du CNRD un dialogue inclusif et au respect de la charte de la transition.

«Aujourd’hui, le pays va mal. Il faut qu’on se dise les vérités. Il faudrait que tous les Guinéens se donnent les mains pour réclamer les droits les plus légitimes au CNRD et demander un cadre de dialogue inclusif. Que les Guinéens puissent s’asseoir autour d’une table et discuter les problèmes de la nation», a interpelé Jean-Marc Télliano.

Il a souligné que le CNRD est en déphasage avec sa propre charte qu’il a élaboré. Comme il avait été indiqué dans la déclaration du mouvement, le CNRD aura violé les articles 55 et 77 de la charte qu’il a adoptée de façon unilatérale.

Toutefois, les forces vives de la nation espèrent être entendues par les autorités de la transition. Si le CNRD ne donne pas suite à leurs exigences, les manifestations de rue seront les seuls recours, ont indiqué les membres.

«Je pense que nous serons écoutés, car nous allons passer par tous les moyens pour être écoutés. Sinon, nous allons exercer nos droits qui ne sont autres que la manifestation. Nous ne souhaitons pas en arriver là (…) Vous avez vu ce qui a commencé hier, rien que pour l’augmentation du prix de carburant… Nous ne souhaitons pas aller à l’affront», prévient le coordinateur de la plateforme des forces vives.