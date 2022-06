Elève en classe de 10e année, Thierno Mamadou Diallo a été atteint mortellement par balle, mercredi soir alors qu’il se trouvait dans un salon de coiffure à Hamdallaye, près de chez lui. Le drame a lieu dans les circonstances de manifestations contre la hausse du prix de carburant, qui avait eu de l’ampleur sur l’axe Leprince.

Dans la famille mortuaire, c’est la grande consternation suite à l’assassinat du jeune élève. Mohamed Soumah se souvient des précédents moments qu’il a partagés avec son ami Thierno Mamadou :

«Nous étions ensemble hier depuis 18 heures jusqu’à l’heure à laquelle il est mort (21 heures). Quand je suis revenu, je l’ai trouvé ici. Il m’a dit qu’il va prendre son ordinateur et aller au cyber à côté pour transférer les films. C’est en ce moment qu’on s’était séparés. C’est à la maison qu’on m’a appelé pour me dire qu’ils ont tiré sur mon ami Thierno Mamadou Diallo (…)», a témoigné l’ami du défunt.

Le maire de la commune de Ratoma a rassuré que les autorités, à travers la justice vont poursuivre le ou les coupables de ce crime : «Et surtout ceux qui sont accusés de crime de sang. Il y a des poursuites judiciaires qui sont engagées. Il y a des plaintes qui sont déposées. Donc, je suis venu rassurer la famille, et tous les Guinéens, que ce qui a été dit va être respecté. Les auteurs de ces crimes vont être recherchés. Je ne suis pas le procureur, mais l’assurance que j’ai reçue de l’autorité, c’est de mettre la dépouille à la morgue en sécurité en attendant qu’il y ait l’autopsie et que les enquêtes soient engagées. Parce qu’il y aura des enquêtes et les auteurs vont être recherchés et punis conformément à la loi», a laissé entendre Alpha Oumar Sakho.

«Je condamne cet acte. Les autorités communales seront là, à leur côté. Et nous userons de tous les moyens pour que plus jamais ça», a ajouté le maire.

Pour l’heure, le corps se trouve à la morgue d’Ignace Deen, pour des fins d’autopsie.