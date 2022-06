Le siège du PEND abrité la mise en place du Forum pour une transition apaisée ce jeudi 2 Juin 2022. Composé de 88 partis politiques, il se donne pour mission, de promouvoir une transition apaisée dans le pays.

«Nous venons de créer un nouveau forum politique composé de 88 partis politiques qui sont des partis appartenant à des coalitions. Ces coalitions ont pensé qu’en ce moment critique de la vie nationale, il est mieux de se voir, de dialoguer pour savoir où nous allons. Ce que nous voulons, c’est la paix. C’est pour donner une meilleure chance à la transition de se dérouler dans de meilleures conditions et qu’elle aboutisse à des élections qui soient pour une fois transparente, juste, et que tout le monde reconnaissent qu’on a fait du bon travail. Que cela mette fin à toute forme d’intervention pour interrompre le processus démocratique que nous chérissons tant», a expliqué Lansana Kouyaté, président du PEDN.

L’objectif de ce forum, selon lui «n’est nullement créer pour soutenir quelqu’un. Ce forum n’est pas créé pour soutenir quelq’un mais pour soutenir la paix dans notre pays, parce que sortir dans les rues pour faire des marches et des protestations va créer des tensions qui vont aboutir à des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et surtout prolonger la transition.

Tous ceux qui peuvent amener à un dysfonctionnement dans notre pensée, nous n’en parlerons pas.

Il y’a déjà des morts, vous pensez que la comptabilité ne va pas continuer ? Ça risque de continuer et ça va mettre fin à nos espoirs de retour à la stabilité constitutionnelle.»

Dans les jours à venir, le Forum pour une transition apaisée compte se retrouver pour définir les actions à mener et lancer une invitation aux autres partis afin de les rejoindre