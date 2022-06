Une plateforme regroupant des acteurs politiques et sociaux a été lancée ce jeudi 2 juin 2022, à Conakry. Après juste sa mise en place, la structure s’est attaquée aux manquements et aux engagements des autorités de la transition, avant de dénoncer »la gestion unilatérale et opaque » du CNRD.

Il s’agit des forces vives de la nation qui regroupent des partis politiques et de la société civile guinéenne. Pour la nouvelle plateforme, le coup d’État militaire avait suscité beaucoup d’espoir, mais aujourd’hui, « nous assistons à une destruction aggravée de l’administration publique et un risque de déconstruction de l’histoire commune de la Guinée en tant que nation, » ont martelé les membres.

Par ailleurs, les forces vives ont alerté le peuple de Guinée en ces termes : »L’heure est grave », quant à la conduite de la transition, pour eux, les autorités se conduisent avec »mépris et rejet des valeurs démocratiques. »

« Le refus systématique et délibéré de la junte à mettre en place un cadre de dialogue inclusif pour la gestion de la transition, notamment la définition consensuelle du chronogramme de la transition, en violation des dispositions de la charte et en dépit des multiples appels et démarches de la grande majorité des forces sociales et politiques du pays ».

Les forces vives ajoutent que le CNRD gère la transition de façon »unilatérale, arrogance et mépris des lois et de la charte de la transition ». En exemple, ces acteurs citent entre autres : la violation de la charte de la transition en ses articles 57 et 77 par le CNT, l’instrumentalisation des opérations de la moralisation de la gestion de la chose publique et de récupération des domaines de l’Etat, la destruction des maisons des pauvres citoyens à Conakry et à l’intérieur du pays sans base légale.

Outres ces facteurs, il signalent également la non-déclaration des biens des membres des organes transitoires à leur prise de fonction et l’état des lieux des actifs financiers, moraux et matériels de l’Etat. La non-divulgation de la liste nominative de membres du CNRD. Et, très récemment l’interdiction de manifester qui est un droit fondamental.

Le mouvement des forces vives de la nation a dénoncé aussi l’utilisation du CNT pour manipuler et instrumentaliser l’opinion publique contre le multipartisme, l’insouciance de la junte face aux effets des éventuelles sanctions de la CEDEAO et de la communauté internationale, sur le quotidien du Guinéen.

Dans cette déclaration lue par Abdoulaye Sacko, le mouvement des forces vives de la nation s’engage à recadrer la transition dans l’intérêt de tous les Guinéens. Il invite également le CNRD à mettre en place un cadre de dialogue inclusif.