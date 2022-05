En compagnie de plusieurs membres du gouvernement et de la présidence de la République, le colonel Mamadi Doumbouya a effectué la prière de l’Aïd el fitr au palais Mohamed V ce lundi 2 mai 2022.

La prière a été dirigée par le premier Imam de la Grande Mosquée Fayçal, sous une fine pluie. Elhadj Mamadou Saliou Camara a dans son serment après la prière, invité les Guinéens à promouvoir l’unité nationale, le renforcement du tissu social et la paix dans le pays.

A la place du président de la transition, c’est le ministre porte-parole de la Présidence, qui a transmis les messages du Colonel Mamadi Doumbouya.

«Au nom du Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef de l’Etat, Chef suprême des forces Armées, je voudrais remercier Dieu qui nous a permis de voir ce jour et en son nom personnel, pour dire qu’il s’est acquitté comme tous les fidèles musulmans à une obligation religieuse. La fête d’aujourd’hui, il a prié avec tous les musulmans et il a imploré la Grâce de Dieu pour qu’il accepte nos prières et jeûnes et qu’il répande sa Grâce et tous ses biens faits sur la Guinée », a souligné le colonel Amara Camara.