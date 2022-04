Ibrahima Kassory Fofana a présidé l’assemblée générale du Rpg Arc-en-ciel samedi 2 avril 2022. En face des militants massivement mobilisés, il a dévoilé la stratégie que le parti compte mettre en place dans le but de reconquérir le pouvoir.

L’ancien premier ministre s’est montré reconnaissant à l’endroit des militants du parti jaune. Il a tenu à les féliciter pour la tenue avec succès, de la convention extraordinaire qui a entériné le choix porté sur sa personne pour diriger le conseil national exécutif provisoire du RPG. Pour lui, ce succès prouve à suffisance que le Rpg Arc-en-ciel reste débout sur ses deux pieds et que l’héritage laissé par Alpha Condé est ‘’indestructible’’. «Je voudrais vous rendre hommage, mesdames et messieurs, chers Camarades pour ce succès. »

Il a ensuite exhorté à plus de solidité et d’engagements militants pour que la vocation du parti qui est selon lui «celle de rassembler les Guinéens, tuer dans ce pays l’ethnocentrisme, celle d’écarter les réalités guinéennes, la violence sous toutes ses formes, puisse être mise en œuvre quel que soit le prix à payer pour que vive la Guinée et pour que notre grand parti puisse rester le parti national et le premier parti en République de Guinée.»

Dans les jours à venir, Kassory Fofana rappelle que le parti va se déployer partout, pour revoir les structures, pour redynamiser celle-là et se mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales, législatives et la présidentielle. Dans ce combat, il a indiqué qu’ils doivent se dresser ‘’comme un seul homme’’.

Chez Kassory, pas de place pour la division. Il appelle ses détracteurs à se mettre dans les rangs. Essayer de dépasser leurs egos personnels, faire appel à ceux qui sont hésitants. «Expliquer à ceux qui ont du mal à comprendre que seule l’unité peut servir la cause du parti. Que seule la solidarité militante pourrait nous conduire à plus de succès pour garantir au Rpg, sa place de parti premier», a-t-il conclu.

Par ailleurs, Domani Doré, la responsable de communication du Rpg Arc-en-ciel a aussi estimé que ramener les contestataires à de meilleurs sentiments est l’une des missions première de Kassory Fofana. Elle rassure à cet effet que les démarches ont déjà débuté.

«C’est une des missions première du conseil exécutif provisoire à sa tête, le président Ibrahima Kassory Fofana. Ce sont des démarches qui se font même depuis plus deux semaines maintenant à l’effet de rassembler au sein du parti et continuer à construire la cohésion nécessaire», a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté enfin que malgré les contradictions, aucun contestataire n’a annoncé une démission au sein du parti. D’ailleurs, elle soutient que c’est une habitude. Les débats internes (contestations) déboucheront toujours sur l’efficacité qui permet de garantir la position du Rpg Arc-en-ciel comme principal parti en Guinée.