Tout a commencé en 2017 pour Dr Tafsir Baldé par un défi de taille qui l’a mené quatre ans plus tard en 2021 à réaliser un résultat exceptionnel et hors norme pour une cause bien supérieure qui le dépasse. En effet, pendant longtemps, il a rêvé de se lancer dans la traduction du Livre Saint Al-Qur’ān, dans sa langue maternelle, le fulfulde/pulaar et en donner la disponibilité en ligne.

Il vient de l’accomplir, portée par sa passion, par son dévouement et sa foi à toutes épreuves devant une oeuvre gigantesque de cette taille. Ne tardez plus. Découvrez vite, vous aussi, le chef-d’oeuvre en question des 6236 versets de 114 sourates traduits en fulfulde, en vous rendant sur le site officiel de l’encyclopédie du Noble Coran : https://quranenc.com/fr/browse/fulani_rwwad

Le projet est sous l’égide de https://islamhouse.com/fr/main

Diffuser Al-Qur’ān en fulfulde/pulaar, c’est toucher le coeur de près de cent millions de locuteurs éparpillés dans tout le Sahel, dans toute l’Afrique de l’Ouest et Centrale jusqu’au Soudan. En somme, dans plus d’une vingtaine de pays d’Afrique sans compter la diaspora.

Après des études au Maroc, le jeune Mamadou Tafsir Baldé, originaire du Nord de la Guinée, est devenu enseignant-chercheur, fondateur du Centre Guinéen d’Etudes et de Traduction à Conakry. Il est docteur en droit musulman à l’Institut Dar El Hadith El Hassania de Rabat, Université Al-Quaraouiyine du Maroc, traducteur des textes arabe vers le pulaar-fulfulde au compte du site www.islamhouse.com

Il a été accompagné dans cette traduction par le chef du projet Cheikh Muhammad Sène, responsable de la langue fulfulde au sein de Islam House. D’origine Sénégalaise, il est doctorant en études islamiques, de l’université Islamique Al-Imam Mohammad ibn Sa’oud (Riyad, Royaume de l’Arabie Saoudite). Il a traduit de la Sourate 76, AL-INSAN (L’homme) jusqu’à la fin (AN-NAS – Les Hommes)…

À chaque fin de traduction du Noble Coran, la procédure veut que cela passe par le correcteur d’abord pour l’améliorer et épurer les éventuelles fautes commises, puis le réviseur examine la traduction sur le plan stylistique et linguistique avant que tout soit validé par Islam House et publier enfin en ligne.

Selon Dr Tafsir Baldé, cette traduction du Coran en pulaar-fulfulde s’est basée sur l’ouvrage « al-Mukhtasar fi at-Tafsir ». Il a été dit que c’est « un Tafsir résumé, concis et accessible par lequel toute personne peut débuter dans l’étude du Tafsir du noble Qur’an afin d’aider le lecteur du Coran à comprendre les Paroles d’Allah Tout-Puissant de la manière la plus simple… ».

En outre, après avoir entamé, maintenant, la traduction des paroles Prophétiques (Hadith), Dr Tafsir Baldé compte revenir sur la traduction du Noble Coran pour retravailler afin de publier l’ouvrage en version papier. Cette traduction mise en ligne sera continuellement révisée et corrigée, si Allah Le veut. N’hésitez pas à partager autour de vous et à le contacter sur Facebook. Qu’Allah nous guide vers le droit chemin !