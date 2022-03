La mairie de Matam a reçu ce mercredi 2 mars 2022, une délégation du CNT dans le cadre d’une mission d’échange avec la population sur ses attentes et ses perceptions de la transition en cours en Guinée.

La délégation a été reçue à la maison de jeunes de Matam et s’étendra sur quatre journées de consultation de toutes les structures de Matam. Cette consultation s’effectue sur la base d’un formulaire établi par le Conseil national de la Transition.

Durant ces 4 jours, les populations de la commune de Matam seront amenées à décliner leurs attentes et leurs perceptions sur cinq (5) thématiques phares de la transition. Il s’agit de :

– la perception générale sur la conduite de la transition ;

– le fonctionnement de l’administration territoriale ;

– la réconciliation nationale ;

– du système politique à adopter ;

– et enfin les grandes étapes de la transition.

Pour le conseiller Mansa Moussa, chef de la mission du CNT, ils ne viennent pas donner des informations, mais plutôt recueillir des informations auprès de la population à la base pour permettre la refondation de l’État: « On est venu pour faire une refondation, une reconstitution de structure, une amélioration des conditions de vie pour le peuple. Et si c’est vrai que nous sommes là pour ça ! Nous souhaiterons avoir de vous des idées qui nous permettont de mettre sur papier ce qu’il faut pour que notre pays dise pour toujours, jamais de transition, jamais de combat. Pour que ce que Dieu nous a donné, nous puissions tirer le maximum de profit ».

Il a par ailleurs conseillé à l’intervenant de le faire dans une logique qui consiste à dire la vérité et à faire des propositions de solutions sur l’avenir que tout le monde recherche: « Nous souhaitons vivement que ce ne soit pas un centre de débats inutiles, simplement sollicitant le désir des uns et des autres, mais des débats nationaux, des débats pour le peuple, pour la nation guinéenne. Nous devons être un et un seulement ».