Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger a reçu ce mardi 02 février, la délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Au siège du département à Koloma, plusieurs questions ont été débattues, notamment celle axée sur l’accompagnement de la transition.

Dans son compte-rendu aux médias, le chef de mission de l’OIF déclare qu’il a été convenu que l’institution accompagne le processus de transition pour que cela soit un processus réussi dans l’intérêt du peuple guinéen.

«On a dit aux autorités ce que nous pouvons faire. Parce que dans le processus de transition, la francophonie a une expérience indéniable. Ils ont pris le temps de lire ce que nous proposons. Nous sommes là pour justement commencer le travail parce que les autorités guinéennes ont identifié des secteurs prioritaires dans ce processus, là où on peut les accompagner. C’est à eux de nous dire où ils veulent qu’on les accompagne. Dans mon équipe, il y a des experts qui sont venus et vont commencer à travailler » a expliqué Désiré NYARUHIRIRA.

«Le processus de transition englobe beaucoup de secteurs, et ces experts qui sont venus vont rester là et les autorités vont leur dire ce qu’ils veulent. Et si nous sommes là c’est pour assainir, travailler ensemble avec les autorités pour qu’on puisse assainir tout cela », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter également :

«Nous sommes à l’écoute. Nous n’avons aucune exigence vis-à-vis des autorités. Nous sommes dans un processus de collaboration avec les autorités de transition, c’est comme ça l’épine dorsale de la Francophonie » a dit Désiré NYARUHIRIRA.

A rappeler que cette mission de l’OIF était en Guinée au mois de décembre 2021, afin de discuter sur comment accompagner la transition guinéenne.