L’absence d’un cadre de dialogue entre la classe politique et le CNRD pendant cette période transitoire constitue une véritable préoccupation pour certains acteurs. A l’Union des Forces Républicaines, les responsables affirment que cette situation n’est pas sans conséquences sur la conduite de la transition.

Saikou Yaya Barry Secrétaire exécutif de l’UFR, prévient que le manque de dialogue contribue à installer le doute et une incompréhension entre la société et les autorités.

« Aujourd’hui, nous avons peu de ressources à l’interne pour faire le travail, nous avons le pétrole qui galope. Aujourd’hui, tout ce qu’ils ont en train de faire, c’est de colmater le peu qui a été obtenu par la gestion d’Alpha Condé, récupéré les biens qui ont été détournés par l’ancien régime. Mais même cela, ils ne pourront pas tout faire. Il faut un gouvernement civile pour faire tout ce travail là et non les militaires. Je vais vous dire, il y a une grosse erreur qui a été commise par le CNRD, c’est le fait de rappeler la majorité des ambassadeurs du pays. Mais s’il y avait un dialogue, il y a des expériences, il y a des coachs, parce que tu rappelles des ambassadeurs qui ont été accrédités et acceptés par les États, mais tu ne peux pas envoyer d’autres parce que tu es en transition. Donc le problème qui est là, il nous faut un dialogue si nous voulons sauver ce pays, mais malheureusement je pense qu’ils n’ont pas cette intention », déplore le Secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines, qui note que le CNRD est décrié.

« Je n’ai jamais vu une junte au pouvoir lamentable décriée en si peu de temps que le CNRD », regrette l’ancien député.