Après les enseignants contractuels qui ont manifesté ce mardi à Kaloum, c’est au tour de ceux de Labé qui ont manifesté ce mercredi 02 mars 2022 réclamant leur intégration à la fonction publique. Scandant des slogans comme « nous sommes pour l’intégration à la fonction publique sans concours », ils ont manifesté leur mécontentement devant la DPE et l’IRE .

Joint au téléphone par notre rédaction Ibrahima Sory Diallo le chargé à l’organisation au bureau de la coordination régionale des contractuels d’état de Labé donne les détails, «nous avons appris que la liste des enseignants contractuels au nombre de onze mille et quelques personnes authentifiées en 2018 a été gonflée jusqu’à 25 mille enseignants en ajoutant les noms de leurs proches et parents ; alors le ministre a exigé que nous passions par un concours pour la fonction publique, sachant qu’ils vont prendre leurs proches à nos places connaissant la place de la corruption chez nous, on a dit qu’on est pas d’accord avec cette méthode. Alors en commun accord avec la coordination nationale, on a décidé que dans chaque région on doit sortir pour manifester devant les DPE et IRE » souligne t- il.

Même si les autorités de l’éducation ont apprécié leur façon de faire et ont demandé de patienter, les manifestants ne comptent pas reculer avant d’obtenir gain de cause : «nous allons faire une rencontre et savoir qu’est-ce qui a marché et qu’est-ce qui n’a pas marché; pour planifier une autre sortie en commun accord avec la coordination nationale des enseignants contractuels de l’état, mais d’ici là, on a décidé de bouder les classes jusqu’au samedi prochain » fait savoir Diallo Ibrahima Sory.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé