Sur les réseaux sociaux, la star de la musique ivoirienne Aïcha Koné, a été annoncée morte, par des internautes. Intervenant chez nos confrères de FIM FM ce mardi 02 mars 2022, la concernée a démenti la rumeur.

Dans sa brève intervention, la chanteuse ivoirienne aux 2 disques d’or, a laissé entendre: « Je me porte bien», mais, déclare la star internationale de la musique ivoirienne «il faut dire que ça m’a un peu choquée, parcequ’il faut toujours venir à la source avant de dire quoi que ce soit. Mes amis appelaient de partout en pleurs même quand ils m’avaient au téléphone, ils éclataient en sanglots. Vraiment ce côté là m’a beaucoup attristé, c’est ce qui me désole, mais on fait avec, c’est le métier qui fait ça aussi.»

Par ailleurs, Aïcha Koné s’interroge sur ce qui peut pousser les gens à voir quand même son prochain mourir. «Je trouve ça dommage», regrette dame Aïcha Koné.