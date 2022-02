Le chef du gouvernement et des ministres se sont rendus hier lundi, dans la cité d’alumine de Fria. L’objectif de la visite s’enquérir les réalités sur le terrain. Sur place, la délégation gouvernementale a été informée du salaire que perçoivent les travailleurs de la société Rusal par mois

Au micro de la télévision nationale, le ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magassouba, a laissé entendre que ce qu’il a appris par rapport au traitement salarial des employés dans la ville de Fria est «écœurant et frustrant. Ayant parcouru le monde entier, c’est une situation du moins qui est paradoxale. On me parle de 300 000 à 500 000 GNF de salaire pour un travailleur par mois.»

Le patron du département des mines, indique que le gouvernement guinéen ne va pas s’en tenir à ces «allégations». Il promet de creuser en profondeur pour toucher du doigt à la réalité.

«Ce sont des choses que nous voulons creuser. Nous les avons demandé de nous fournir un mémorandum plus tard le 10 février. Nous avons aussi demandé aux autorités préfectorales de nous fournir un mémorandum en tenant compte des aspirations de nos frères et sœurs Guinéens.»

Après le dépôt des mémorandums, le gouvernement prévoit de les examiner et convoquer la société Rusal de Fria.

«Nous allons les convoquer, leur dire voilà la loi de travail de la République de Guinée qu’il faut respecter. L’essentiel c’est de respecter la dignité des citoyens guinéens sur le territoire guinéen.»

Selon les statistiques, l’année dernière l’usine d’alumine de Fria a produit 413 000 tonnes.