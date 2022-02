Dr Zalikatou Diallo a contredit les propos de Mohamed Béavogui qui a annoncé au cours d’un entretien avec le journal LeMonde, que les « caisses de l’État sont vides », quand son gouvernement arrivait aux affaires. Défendant la gestion d’Alpha Condé, l’ancienne ministre de l’Unité nationale a souligné que les preuves démontrées par le premier ministre de la transition ne sont pas fondées.

«Sur ce plan, je ne suis pas du même avis que lui (Mohamed Béavogui,Ndlr). Sur ce, j’étais à l’Assemblée nationale. J’y ai fait sept ans, députée. J’ai vu la progression de l’économie guinéenne. On peut ne pas aimer le Professeur Alpha Condé, la tête premier ministre Kassory, mais il y a eu des performances économiques. Ce n’est pas moi qui le dit. Ce sont les institutions financières internationales. Depuis que la Guinée est indépendante, c’est la première fois. La Guinée a pu mener à son terme un programme de financement avec le FMI et la Banque mondiale à deux reprises. Ça au moins il faut le reconnaître », a soutenu dame Zalikatou.

Au micro de nos confrères de Djoma FM mardi, l’ancienne ministre d’Alpha Condé a justifié la gestion jugée “transparente” du régime renversé dans certain secteurs malgré les crises mais qui n’ont pas fait régresser l’économie guinéenne.

«Avec la Covid-19, le gouvernement a mis en place une riposte. La Guinée est restée pendant neuf mois avec une gratuité en eau et électricité. Ensuite, il y a un autre exemple que vous devez comprendre pour dire qu’il y a eu des performances dans la gestion au cours du régime du Professeur Alpha Condé. Ce sont les institutions financières internationales, les analystes économiques qui ont dit que la Guinée était citée parmi les cinq pays au Sud du Sahara dont les économies allaient mieux face à la résilience à la Covid-19. En plus, quand on voit le taux de croissance de la Guinée, c’est 5,5% malgré la pandémie. Le premier ministre a son jugement, nous aussi, nous avons le nôtre. Mon raisonnement est adossé sur la réalité. Le PNDS 2016-2020, la Guinée avait demandé 16 millions 400 milles dollars. Il y a eu tellement la confiance qui était de mise, que la Guinée a obtenu 21 milliards de dollars d’intention de financement. Si la confiance n’était pas là, cela n’allait pas avoir lieu », a fait savoir Dr Zalikatou Diallo dans l’émission “On refait le monde”.