Le gouvernement à travers le ministère de l’Economie et des Finances, a annoncé l’augmentation du prix des produits pétroliers, qui est rentré en vigueur à partir de ce mercredi 1er juin 2022. A Conakry, la décision est perçue comme une ‘’trahison’’ émanant du CNRD, envers les citoyens.

Idrissa Sylla, ce commerçant ambulant rencontré au rond-point de Cosa, dans la commune de Ratoma, estime que cette décision du gouvernement de la transition est un signe monitoire : «Mamadi Doumbouya a trahi le peuple de Guinée. Chaque jour avec des décisions qui nous empêchent de vivre normalement, avec cette décision, c’est toutes les denrées qui vont grimper au marché. Comment ils (les membres du gouvernement, Ndlr), peuvent faire ça ?», a-t-il exprimé.

Ibrahima Bah, un conducteur de Moto taxi, n’y voit pas trop d’inconvénients suite à cette augmentation. D’ailleurs, il justifie cela par la crise ukrainienne.

«Franchement, le Guinéen aime se plaindre. Nous voyons tous les jours ce qui se passe dans le monde et on sait ce qui cause cette hausse. Il faut qu’on facilite les choses au gouvernement, ce n’est pas de leur faute s’il y’a augmentation. Mais le Guinéen aime trop se plaindre», a insisté ce citoyen.

«Nous peinons déjà à nous en sortir avec cette histoire de transport. Et là, cela va être pire parce que les conducteurs de taxi ont déjà augmenté 500f sur le frais de transport de chaque tronçon. Heureusement que les grandes vacances s’annoncent, on espère que d’ici l’ouverture prochaine, il y aura une diminution», a exprimé Bintya, une étudiante.