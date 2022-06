Le Ministre de l’Enseignement Pré-universitaire, a annoncé à travers une décision prise le 30 mai dernier, l’exclusion de l’intersyndicale de l’éducation (SNE FSPE) de l’organisation des examens nationaux qui démarrent dans quelques jours.

Même si le Ministre Guillaume Hawing n’a pratiquement pas motivé sa décision, mais les responsables de cette structure syndicale rappellent qu’elle n’est pas une première.

L’année dernière aussi, la même décision avait été prise contre des structures syndicales de l’éducation.

Cette année, les concernés disent subir une sanction à cause de leur position vis-à-vis de certaines questions qui concernent l’éducation.

«Nous pensons que nous sommes victimes du fait qu’on est allé en grève. Nous dénonçons aussi les choses dans le système éducatif, nous avons dénoncé le vol des manuels scolaires à la DCE de Matoto, nous avons dénoncé la fraude qui caractérise les examens nationaux dans notre pays», cite entre autre le Secrétaire général du SNE.

Poursuivant, Michel Pépé Balamou dénonce «le deux poids, deux mesures» du département en charge de l’enseignement pré-universitaire. Il dit n’est pas comprendre au moment où l’intersyndicale est exclu, que le MEP-U exprime sa volonté de collaborer avec certains mouvements syndicaux.

«On nous exclu et on intègre les SLECG de Kadiatou Bah et d’Aboubacar Soumah, parce qu’eux ils n’ont pas suivi notre mot d’ordre. On laisse ces gens-là, on sanctionne les secrétaires généraux parcequ’ils sont opposés à ce qui se passe dans le système éducatif en terme corruption et de détournement.», relève t-il.

Comme il l’a fait la semaine dernière en invitant les ministres en tournée à l’intérieur du pays à faire une preuve de cohérence dans la communication gouvernementale, ce syndicaliste invite le président de la transition à recadrer son Ministre de l’enseignement pré-universitaire.

«Le président Mamadi Doumbouya doit rappeler son Ministre de l’enseignement pré-universitaire à l’ordre par rapport aux discours tendancieux», a conclu Pépé Balamou.