Absent avec la Guinée pour les rencontres amicales de la dernière trêve internationale, à cause notamment d’un souci au genou, Naby Keita n’est toujours pas apte physiquement. Jürgen Klopp l’a évoqué ce matin en conférence de presse…

Dans sa course à distance en Premier League contre le rival ManCity, Liverpool affronte Watford ce samedi, l’occasion pour les Reds de chiper la première place du podium.

En conférence de presse avant ce rendez-vous important, Jürgen KLOPP, entraîneur de Liverpool a donné des nouvelles de Naby Keita. Sa blessure au genou qui était jusque-là considéré comme un souci mineur, s’avère plus complexe. En effet, le joueur guinéen a encore ressenti des douleurs dans la même zone alors qu’il était de retour à l’entraînement cette semaine. « Je ne suis pas certain que Naby soit disponible contre Watford. Il s’est entraîné une fois et a ressenti à nouveau des douleurs, nous devons analyser davantage cela… », expliquait son entraîneur.

Si pour l’instant aucun communiqué médical n’a filtré, il est clair que le capitaine guinéen ne sera pas présent demain pour la réception de Watford. Sa durée d’indisponibilité reste également inconnue…

@JeuneElhadj