Alhousseiny Makanera Kaké se dit confiant quant au choix porté sur la personne d’Ibrahim Kassory Fofana, pour diriger la Conseil national exécutif provisoire du Rpg Arc-en-ciel. A en croire le président du FND exprime être convaincu que l’ancien premier ministre pourrait donner une ‘’image reluisante’’ à la formation politique d’Alpha Condé.

«Le passé est tellement important que nous nous ne doutons pas qu’il puisse porter haut les couleurs du Rpg Arc-en-ciel. Dans les textes, les conventions c’est pour choisir le candidat et aussi prendre de grande décision», a martelé Alhousseiny Makanera Kaké.

Contrairement à ceux qui estiment que le choix sur Kassory Fofana ne fait pas l’unanimité, le président du FND a répondu par ceci :

«Je n’ai jamais vu autant d’engouement, autant d’unanimité. Ce que je voudrais vous dire, chaque parti est régi par des textes. Et ces textes disent, donnez-moi des structures qui ont désavoué le choix de Kassory. C’est plus pratique. Un homme aussi puissant, il n’est rien par rapport au texte d’un parti politique. On parle de démocratie quand-même», a-t-il expliqué avant de rajouter: «A chaque niveau du choix, on a mis le cas de Kassory Fofana sur la table. Aujourd’hui on ne vient que pour les formalités. Il a été déjà choisi à la base à Kankan, à Kissidougou, à Siguiri, partout (…) On vient juste pour formaliser », a-t-il conclu.