Le Horoya AC recevait cet après-midi l’Amazulu FC au stade Général Lansana CONTÉ au compte de la 6ème et dernière journée des phases de poules de la Ligue des Champions africaine. Dans ce match de consolation le Horoya AC et le FC Amazulu se sont neutralisés (1-1)…

Tous deux éliminés de la compétition après cinq journées, le Horoya AC et le FC Amazulu se faisaient face pour disputer leur dernier match dans cette campagne de Ligue des Champions 2021-22

Dans ce match sans enjeu, c’est le club de Matam qui se montre dangereux dès les premières minutes, sur quelques actions intéressantes le Horoya montre clairement ses ambitions sans réussir à marquer. À une minute de la pause, Dramane NIKIEMA trouve la faille et permet à son club de prendre l’avantage (1-0) 44′. L’arbitre siffle la pause sur ce score.

La seconde période ne commence pas bien pour le champion de Guinée, sur un CSC du défenseur Salif Coulibaly les visiteurs reviennent au score (1-1) 47′. Les visiteurs continuent de pousser et sont à deux doigts d’inscrire le second but, heureusement pour le HAC, Moussa CAMARA est vigilant. C’est sur ce score de 1-1 que l’arbitre met un terme à la rencontre.

Après six journées les rouges et blancs ont enregistré quatre (4) défaites pour une victoire et un nul et terminent donc à la dernière place avec 4 points. Comme la saison passée le Horoya s’arrête à nouveau en phase de groupes.