A travers une déclaration rendue publique ce vendredi 01 Avril 2022, la Jeunesse CEDEAO-Guinée a réagi par rapport à l’évolution de la transition en cours dans le pays. Dans la même déclaration, cette structure de la société civile a exprimé ses préoccupations relatives à la justice et la conduite des assises nationales, lancées par le Colonel Mamadi Doumbouya.

La structure dirigée par Dorah Aboubacar Koita s’est prononcée tout d’abord sur l’affaire Balla Samoura versus Alphonse Charles Wright.

« La Jeunesse CEDEAO déplore en outre les évènements qui ont opposé le Colonel Balla Samoura, Haut Commandant de la Gendarmerie, Directeur de la Justice Militaire et M. Alphonse Charles Wright, Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry. Ces évènements honteux et rétrogrades révèlent l’ampleur des dysfonctionnements inadmissibles dans la chaine de prise de décision et indiquent sans aucun doute que notre pays a encore du chemin à parcourir dans le cadre de l’indépendance de la justice pourtant donnée comme la boussole qui devrait guider et orienter toutes les actions de la transition», peut-on lire dans la déclaration.

La jeunesse CEDEAO-Guinée a demandé à la justice d’être impartiale dans le traitement des dossiers judiciaires.

«Nous lançons un appel pressant à la justice en général et aux magistrats en particulier de mesurer la portée d’une telle responsabilité dans le cadre du traitement des dossiers déférés devant les juridictions, opposant soit l’Etat aux particuliers ou les particuliers entre eux. Pour accomplir cette lourde tâche, les magistrats doivent agir en toute indépendance, impartialité, délicatesse, tempérer et garder à l’esprit en tout lieu et en toute circonstance la teneur de leur serment.»

Les membres ont également recommandé aux autorités de la transition que le respect de la parole donnée soit l’exception du CNRD et retrouve sa sacralité en Guinée. En outre, que le retour à la normalité constitutionnelle soit une préoccupation majeure partagée. «Qu’un chronogramme consensuel, clair, précis et réaliste soit publié dans un bref délai pour définir et programmer les actions et élections nécessaires devant marquer la fin de la transition; Qu’un cadre formel de dialogue et de concertation soit le plutôt que possible institué et mis en place entre les forces vives et le CNRD; Que les termes de référence des assises nationales soient rendus publics; Que ces assises ne soient pas une rencontre entre gouvernants, mais qu’elles permettent la participation effective de toutes les parties prenantes afin de favoriser l’atteinte des objectifs escomptes», ajoute ledit communiqué.