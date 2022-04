Le comité national des assises a été reçu jeudi 31 mars 2022 au Palais Mohamed V, par le président de la transition. Au cours de cette rencontre, un document des travaux préparatoires a été transmis au Colonel Mamady Doumbouya.

Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a profité de l’occasion pour réitérer l’engagement de cette équipe, qui consiste à réconcilier les Guinéens.

«Personnellement en 1985 mon grand-père et ses quatre épouses furent fusiés à Kindia. En 1998 mon papa, pour ces convictions politiques, fut arrêté et emprisonné à Banankoro. La maman qui tentait de lui venir en aide a subi le même sort. Finalement elle est tombée suite à une hémorragie interne. Chacun d’entre nous dans cette salle a été victime de persécutions pour des raisons diverses. En dépit de cela, nous devons ouvrir nos bras à ceux qui ont fait subir des atrocités à nos parents biologiques ou lointains. Nous devons leur accorder notre pardon devant Dieu et devant notre conscience. C’est ce qui pourrait soulager notre peuple », a exprimé Mory Condé.

Le Colonel Mamadi Doumbouya a invité l’équipe à tous mettre en œuvre pour la réussite de ces assises.

«Je sais que vous avez la capacité de mettre par-dessus tous, les intérêts supérieurs de notre pays la Guinée. Cette épreuve de vérité est très importante pour la conscience collective et l’avenir de la nation. Je vous invite ainsi à tout mettre en œuvre pour fédérer le plus grand nombre nos compatriotes à se libérer par la parole, à s’affranchir du pardon d’un péché et ainsi participer à la refondation de notre pays. Je tiens à vous féliciter pour le travail préparatoire qui a permis de produire le cadre méthodique, le calandrer et les questionnaires qui permettront à coup sûr de cerner ensemble les préoccupations et proposition des solutions de nos compatriotes sur l’ensemble du territoire national », a laissé entendre le président de la transition.