La mission conjointe CEDEAO-ONU présente en Guinée depuis dimanche, a rencontré le gouvernement de la transition lundi 28 février 2022. Après les diplomates et les conseillers nationaux de transition, elle a été reçue en fin de journée par le Colonel Mamadi Doumbouya.

«Nous avons eu des échanges vraiment très fructueux. Nous allons fidèlement restituer aux chefs d’États de la CEDEAO. Il y a une chose qu’il faudra noter, la Guinée ne sera jamais laissée tomber et la CEDEAO va vraiment la soutenir», a martelé la ministre ghanéenne des affaires étrangères, Mme Shirley Ayorkor Botchway.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif est revenu sur ce que la mission a fait comprendre au Conseil national de la transition.

«Nous avons surtout félicité les autorités de la transition pour ce qui a été fait. Notamment la mise place récemment du CNT à qui nous avons fait comprendre son rôle historique durant cette transition. Nous lui avons réitéré que par expérience, une transition n’est pas faite pour résoudre tous les problèmes d’un pays mais, elle pose les jalons qui peuvent consolider les acquis et se projeter dans l’avenir. Dans cette phrase, nous avons dit que les Nations-Unies et l’Union africaine sont à côté d’eux pour les aider à ce qu’ils puissent achever le chronogramme et la feuille de route pour qu’on puisse au moins cette fois-ci aller vers des élections dans une ambiance apaisée et une réconciliation des cœurs de nos frères et sœurs Guinéens.»

Pour sa part le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Morissanda Kouyaté a laissé entendre que les autorités guinéennes sont heureuses que les émissaires de l’ONU et de la CEDEAO « aient compris qu’il n’y a pas d’autre agenda ici que celui du pays lui-même. Nous nous mettons entièrement à leur disposition comme l’a dit le président Mamadi Doumbouya et nous sommes heureux de savoir qu’ils accompagnent ce que nous proposons.»