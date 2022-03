L’Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée (UNMPG) a organisé une manifestation ce mardi 1er mars 2022, pour protester contre le non-respect du prix du madrier fixé par le ministère et les acteurs de la filière bois, à Dabondy.

Le 14 janvier dernier, le ministère de l’Environnement et du Développement durable et la fédération nationale des professionnels de la filière du bois avaient signé un accord fixant le prix du bois d’œuvre dans la zone de Conakry. Dans cet accord, le prix du madrier le plus cher avait été fixé par les parties prenantes à 625 000 FG. Dans cet accord, le prix du madrier le plus cher avait été fixé par les parties prenantes à 625 000 FG.

« Nous manifestons parce qu’il y a eu accord entre les vendeurs de bois et le département qui n’a pas été respecté. C’est l’accord qui a fixé le prix du bois pour la consommation locale. L’accord dit que le bois doit être libéré pour la consommation locale en même temps le prix du bois a été fixé à 625 000 FG, la meilleure qualité. C’est ce qui n’a pas été respecté. L’accord dit que le bois doit être libéré pour la consommation locale en même temps le prix du bois a été fixé à 625 000 FG, la meilleure qualité. Le dernier prix à un million et deux cent mille francs guinéens. C’est vraiment exorbitant », a dénoncé Amara Touré, porte-parole.

Selon lui, l’accord tient en compte tous les facteurs notamment, l’achat du bois au départ, le coût des documents administratifs, les d’embarquement, le transport et le bénéfice du vendeur.

Les manifestants pointent du doigt les responsables de la fédération de la filière bois et le ministère de l’environnement. Ils estiment que le département doit veiller au respect de cet accord qu’il a signé avec tous les acteurs. M. Touré indique qu’il a écrit un courrier à dame Louapou Lamah en lui signifiant que l’accord n’a pas été respecté. « Malheureusement, cette correspondance n’a pas eu une suite pour l’instant (…) ».

Si leur requête n’obtient pas gain de cause, les manifestants projettent de passer à une étape supérieure en entrant dans une période de cessation d’activité au grand dam de la population.

Saïdou 2 Sow